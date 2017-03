II Edição do Madeira Cross Games

Foi apresentada, na passada segunda-feira, na sede social do Clube Naval do Funchal a 2ª edição do Madeira Cross Games, apresentação que contou, com a presença da Vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, do Eng. Nuno Jesus em representação da APRAM e ainda com a presença do diretor de prova Igor Aguiar e André Cunha, membro da organização do CNF.

O Madeira Cross Games teve a sua primeira edição em 2016 em Setembro no Porto Moniz, mas este ano irá realizar-se na cidade do Funchal.

Segundo André Cunha “o nosso objetivo é, não só proporcionar um fim de semana agradável, como também dar alguma visibilidade à nossa cidade e ao destino Madeira, porque para fazer este tipo de evento e com a característica que temos vindo a proporcionar, que é a realização de um evento ser ao ar livre, é algo um pouco diferente do que acontece nas provas de Portugal Continental”.

André Cunha endereçou ainda os habituais agradecimentos em especial à CMF e à Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira pois segundo o mesmo “sem eles não seria possível a organização deste evento, e também queria deixar uma última palavra de agradecimento aos nossos parceiros de todo este evento que são a Era Funchal Fórum, Prozis, BoxPt, A Venda das Viagens, Alberto Oculista, Wodasse, Promerch, PVF-tech, assim como naturalmente à BRISA e à Marina do Funchal que será também nosso parceiro durante todo o evento e irá apoiar a nossa estrutura durante os três dias de competição”.

Quanto aos pormenores do evento o diretor de prova, Igor Aguiar indicou que o mesmo terá início no dia 31 de Março e estende-se até o dia 2 de Abril. Referiu que o primeiro dia de competição terá lugar no complexo desportivo da Nazaré, mais precisamente nas piscinas e os seguintes dias de competição serão realizados junto ao cais 8. É de realçar, que os atletas até o primeiro dia de competição não saberão quais as atividades a realizar.

Já se encontram inscritos 130 atletas que representam todo o território nacional (Portugal Continental, Madeira, Porto Santo e Açores) como também atletas oriundos do Reino Unido e França. Nesta segunda edição irão estar presentes os vencedores da edição anterior (David Costa e Nádia Andrade), e o único português com nível 3 de Cross Fit em Portugal (Pedro Pereira – O Cross Fit é graduado de nível 1 a 4, sendo 1 o mais baixo e 4 o mais alto nivel) e as grandes referências no escalão feminino Joana Tomás e Carina Simões que também são atletas que marcarão presença nos três dias de competição.

Em representação da APRAM, o Eng. Nuno Jesus aproveitou para reforçar a ideia de que irão “manter a colaboração e disponibilidade para viabilizar sempre este tipo de atividades, sendo também do nosso interesse enquanto autoridade portuária, ajudar na dinamização da atividade física e desportiva”.

Finalmente a vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes tomou a palavra, referindo que “o CNF e a CMF são parceiros de há muito. Este é um exemplo paradigmático, porque acaba por se encaixar na nossa filosofia de trabalhar as políticas da cidade juntamente com a melhoria da qualidade de vida”. A CMF tem apostado no desporto como uma ferramenta para melhorar a cultura desportiva da população, mas também para a incorporar no desenvolvimento económico e social da própria cidade e numa melhoria da qualidade de vida, usando o desporto como promoção da saúde. Neste sentido anunciou que “brevemente a CMF terá espaços dedicados à prática de desporto ao ar livre numa lógica de Cross Fit, e de usar o corpo para melhorar a prestação física e a qualidade de saúde”. Os locais previstos são no Almirante Reis, na Quinta Deão e nas Virtudes.

Além de dar visibilidade à cidade do Funchal, este evento também permite dar visibilidade ao desporto praticado, sendo que o Cross training permite uma avaliação mais completa possível das diferentes capacidades que os atletas têm, em que os atletas presentes tanto os da região como os que nos visitam, irão ser testados no sentido de entender quem se encontra mais forte em todas as áreas desta atividade.

Quem quiser assistir a este evento tem como horários na 6ªF no Complexo de Piscinas da Nazaré do CNF, das 19h00 às 21h00, no Sábado na Praça do Povo das 9h00 às 18h00, e Domingo das 9h00 às 13h00.