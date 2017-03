Polícia Judiciária detém assaltante à mão armada a farmácias

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo identificou e deteve um homem, com 30 anos de idade, indiciado pela prática de onze crimes de roubo à mão armada.

No decurso do ano de 2015, o detido, conjuntamente com um outro homem que se encontra preso preventivamente à ordem de outro inquérito, dedicou-se à prática continuada de crimes de roubo com arma de fogo em estabelecimentos comerciais, principalmente farmácias.

Após a realização de diversas diligências de investigação tendentes à recolha de prova e localização deste presumível autor, o mesmo veio a ser detido na Região Autónoma dos Açores, na ilha do Pico.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação das medidas de coação processual adequadas.