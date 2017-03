Câmara de Machico transfere SAM para Água de Pena

A Câmara Municipal de Machico transformou parte do Parque Desportivo de Água de Pena em doca de estacionamento dos autocarros da SAM.

A medida, explicada pelo presidente da autarquia, Ricardo Franco, serve sobretudo para disciplinar o estacionamento espalhado em muitos arruamentos do concelho.

«Todos sabemos que a SAM é a principal companhia de transporte público de passageiros entre Funchal e Machico e as freguesias limítrofes e grande parte dos autocarros é conduzida por motoristas locais», explicou o edil.

Assim, à falta de um espaço de estacionamento da empresa, os veículos de grande porte ficavam na via pública, transtornando, muitas vezes, as próprias vias, pondo em perigo a circulação normal de viaturas e peões. «Em conversações com a SAM acordámos que os autocarros ficam concentrados no parque desportivo de Água de Pena, nunca rentabilizado pelo executivo anterior, mediante o pagamento de uma renda mensal por parte da companhia», referiu Ricardo Franco.

Uma mais-valia que representa, por um lado a rentabilização do espaço ali existente e, por outro, maior segurança na circulação rodoviária em Machico.