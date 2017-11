Atividades militares em Machico

Shares

No âmbito do programa de divulgação militar, promovido pela Zona Militar da Madeira (ZMM), para sensibilizar a população e cativar os jovens para a prestação do serviço militar, realizou-se, no concelho de Machico no dia 8 de novembro, no Estádio Municipal Tristão Vaz, uma atividade que contou com a presença de muitas crianças das várias escolas do Concelho.

Esta iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal de Machico, com especial destaque para a disponibilização dos transportes, bem como a mobilização de mais de 1.000 alunos das várias escolas do concelho.

Do programa destinado às crianças e demais pessoas presentes, destaque-se a atuação da Banda Militar, o pelotão Auto-Comandado e várias demonstrações de luta Corpo a Corpo. Para além disso, o exército ainda apresentou uma exposição estática com material militar.

Mais se informa que, devido aos condicionalismos meteorológicos, não foi possível efetuar os saltos da Equipa de Paraquedismo Militar, no Campo Municipal de Machico, cuja atividade foi reagendada para o dia 12 de novembro de 2017, prevendo uma melhoria nas condições meteorológicas, por volta das 12h15, na praia amarela, de Machico.