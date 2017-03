O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, assiste no dia 29 de março à Cerimónia de Homenagem a Cristiano Ronaldo, que irá decorrer, às 11 horas, na Aerogare do Aeroporto da Madeira.

A cerimónia será presidida pelo Presidente da República e contará com a presença do Primeiro- Ministro e do Presidente do Governo Regional.