O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofereceu, Palácio da Cidadela, em Cascais, um almoço de homenagem ao Cinema Português com a presença dos vencedores dos Prémios Sophia 2017 da Academia Portuguesa de Cinema.

A Academia Portuguesa das Artes e Ciências Cinematográficas, também designada de Academia Portuguesa de Cinema, é uma instituição portuguesa que apoia e divulga o Cinema português, em Portugal e no estrangeiro.

A Academia Portuguesa de Cinema é responsável pela outorga anual dos Prémios Sophia, que a par do festival Caminhos do Cinema Português são os Prémios anuais do Cinema português.