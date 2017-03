Já terminou o jogo particular entre a selecção portuguesa e a Suécia que decorreu nesta terça-feira, dia 28, no Funchal. O madeirense Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo da partida aos 18 minutos deixando todo o estádio ao rubro. Um auto golo da equipa adversária ditava a alegada vitória a Portugal. Mas a segunda parte deu uma reviravolta e o resultado ficou muito aquém do esperado pelas milhares de pessoas que assistiram ao jogo. Portugal perde por 3-2 com a Suécia.

Mesmo com este final inglório, alguns dos que assistiram a este jogo mostraram-se satisfeitos pelo golo de Ronaldo. No final do jogo, à saída do estádio do Marítimo, ao «Tribuna» alguns adeptos adiantaram que “valeu a pena ver o jogo e principalmente Cristiano Ronaldo em campo”. O sacrifício maior foi, segundo apontaram, conseguir tirar uma foto que apanhasse o jogador madeirense.

Recorde-se que é a primeira vez que Ronaldo veste a camisola da seleção em jogo na sua terra natal. A mãe e a namorada também assistiram ao jogo.