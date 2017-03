Cerimónia de tomada de posse do Centro de Formação de Portalegre

A cerimónia de tomada de posse do novo comandante do Centro de Formação de Portalegre, tenente-coronel Mário Luís Ribeiro Ramos, decorreu, dia 28 de março, no Quartel do Centro de Formação de Portalegre, a qual foi presidida pelo 2.º Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, tenente-general Luís Francisco Botelho Miguel.

O tenente-coronel de Infantaria Mário Luís Ribeiro Ramos é natural da Sé e São Lourenço – Portalegre, tendo nascido a 27 de abril de 1965.

Ao longo da sua carreira profissional desempenhou as seguintes funções:

– Comandante de Subdestacamento e de Destacamento;

– Comandante da Companhia de Comando e Serviços e de Companhia de Instrução, no Centro de Formação de Portalegre;

– Docente e Coordenador de Unidades Curriculares, no Centro de Formação de Portalegre;

– Oficial de Instrução, Justiça e de Operações, na então Brigada Territorial Nº 3;

– Chefe da Secção de Justiça e Recursos Humanos do Comando Territorial de Portalegre;

– 2º Comandante do Centro de Formação de Portalegre;

– 2º Comandante do Comando Territorial de Portalegre.

O tenente-coronel Ramos é licenciado em Ciências Sociais e tem como principais condecorações e louvores: Medalha de Mérito Militar 2ª classe e Medalha de Serviços Distintos de Segurança Pública grau prata; Dez louvores, dos quais se destacam dois concedidos pelo Exmo. Tenente-General Comandante-Geral da Guarda.