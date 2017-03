Renascença entrevista Plácido Domingo em Barcelona

O tenor vem a Portugal dia 22 de Maio, para um espectáculo no MEO Arena. Na entrevista, o tenor manifesta entusiasmo por voltar a Portugal. “Será com grande alegria que encontrarei este público magnífico”, revela à Renascença.

Placido Domingo conta por que nunca se atreveu a gravar um disco de fado, fala da sua admiração por Amália Rodrigues e por Cristiano Ronaldo, estrela do Real Madrid, clube do seu coração. Lembra também os vários prémios recebidos ao longo da carreira e felicita à Renascença pelos 80 anos.

Placido Domingo é um tenor de renome internacional, reconhecido como um dos melhores e mais influentes cantores de ópera da história mundial. O seu reportório conta já com mais de 3.800 atuações. A sua longa carreira foi premiada com 12 Grammys Awards, incluindo três Grammys latinos.

Para além de ser uma das vozes mais aplaudidas de sempre, Placido Domingo é um artista multifacetado. Enquanto maestro já conduziu mais de 500 óperas e concertos sinfónicos com as mais prestigiadas orquestras do mundo. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais da rede Blueticket e também em blueticket.pt

O concerto é produzido pela GeniusyMeios, produtora de eventos do Grupo Renascença Multimédia.