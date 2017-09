ACEPI leva Portugal Digital Summit para o Meo Arena

A ACEPI anunciou, através de comunicado, que o “Portugal Digital Summit 2017 – The way ahead for the future” vai ter lugar nos próximos dias 10 e 11 de outubro no Meo Arena, Sala Tejo.

O Futuro da Moda; o Futuro do Setor Automóvel; o Futuro do Setor das Viagens & Turismo; o Futuro do Setor dos Serviços de Comunicações; o Futuro do Setor dos Serviços Financeiros; e o Futuro do Setor do Retalho, serão os temas do maior debate do ano, que contará com a presença de várias dezenas de oradores nacionais e internacionais; de vários keyntes internacionais; de responsáveis das principais empresas e organizações dos mais diversos setores de atividade; e de vários representantes dos órgãos de soberania.

O Portugal Digital Summit 2017, uma iniciativa da ACEPI inserida no âmbito da ACEPI Portugal Digital Week para fomentar a análise e a troca de experiências dos principais intervenientes dos vários setores de atividade no contexto da transformação digital e do seu respetivo impacto no aumento da competitividade, da produtividade e do emprego, contará também com um espaço de exposição, seminários, workshops e apresentações que proporcionará um verdadeiro networking entre as empresas fornecedoras de serviços e tecnologia, os clientes e os profissionais do setor da Economia Digital.