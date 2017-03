Prisão preventiva para detido por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal do Montijo, deteve dia 27 de março, um homem de 30 anos, numa localidade do concelho da Moita, por tráfico de estupefacientes.

O suspeito foi detido na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que culminou na realização de uma busca domiciliária, tendo sido apreendido: 180 doses de haxixe; Uma navalha utilizada para o corte do produto estupefaciente; Um rolo de pelicula plástica para acondicionamento do produto estupefaciente; 193 euros; Dois telemóveis.

O suspeito foi ontem presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.