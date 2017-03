Jardim Municipal do Funchal acolhe Festival de Bandas Juvenis

A Câmara Municipal do Funchal organiza esta semana, em parceria com o Conselho Municipal da Juventude e a Associação Sociocultural Alternativas Jovens, o Fórum da Juventude 2017. O Fórum é marcado por dois eventos principais, um dos quais decorre esta sexta-feira, no Jardim Municipal, através de um festival de bandas juvenis, entre as 20h e as 22h.

Esta iniciativa é a resposta das associações juvenis que compõem o Conselho Municipal da Juventude a um desafio da Câmara Municipal do Funchal para a construção participada de um fórum dirigido a jovens, que integrasse espaços de discussão e workshops em diversas áreas. Assim, tem vindo a ser dinamizado, esta semana, um programa diversificado de atividades desportivas e culturais.