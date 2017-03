Alertas na Semana Mundial das Alergias

A propósito da Semana Mundial das Alergias, que se assinala entre 2 e 8 de abril, a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, SPAIC, vem alertar para o subdiagnóstico das alergias respiratórias e por consequência a falta de tratamento adequado às várias vertentes da patologia. A SPAIC acredita que há cada vez mais pessoas que sofrem de alergias respiratórias, em especial de rinite, apontando as alterações climáticas e dos hábitos de vida, a poluição e o stress como as principais causas para esta situação. Atualmente, a SPAIC estima que em Portugal mais de um terço da população sofre com alergias, tendo 30% queixas de rinite, 18% queixa de conjuntivite e 10% asma.

De acordo com dados da Health Market Research, em 2016 a compra de medicamentos para o tratamento das alergias, em Portugal, registou um aumento de 2,5% em unidades, o que representa mais 185.487 embalagens vendidas do que em 2015, e um aumento de 1.627.470€ face ao ano anterior. Já em 2015, foi registado um aumento do número de unidades vendidas em 4.1% (+294.256 unidades) e 4,8% em valor (+2.041.036€) face a 2014. Esta procura acentua-se durante a primavera, altura em que as temperaturas aumentam e por consequência as plantas produzem uma maior quantidade de pólen que largam na atmosfera.

Para Manuel Branco Ferreira, alergologista e secretário-geral da SPAIC, “apesar do aumento do consumo de medicamentos para as alergias ano após ano, a verdade é que as alergias continuam a ser subdiagnosticadas e subtratadas. A grande maioria dos portugueses só procura ajuda de um médico ou de um farmacêutico quando a alergia já se encontra num ponto crítico. Contudo, para evitar danos maiores, aos primeiros sinais, como comichão e pingo no nariz, congestão nasal e espirros, é fundamental a consulta de um clínico para que de forma eficaz possa tratar a patologia e não deixar que esta se agrave”.

As alergias têm um grande impacto na vida não só de quem sofre desta patologia como também na vida da família e amigos. Contudo, com o diagnóstico e o tratamento correto é possível evitar os sintomas e as consequências deste problema.

A Semana Mundial das Alergias vem assim alertar para a necessidade de um correto diagnóstico das alergias, de modo a controlar eficazmente os sintomas e assim promover uma melhor qualidade de vida a todos aqueles que sofrem com esta patologia.