Criar condições para termos “melhor e mais educação”

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, esteve presente, ontem, nas comemorações do 12.º aniversário da EB123/PE Professor Francisco Manuel Santana Barreto, marcadas principalmente pela atribuição dos prémios de mérito aos alunos com melhores resultados escolares.

Neste estabelecimento de ensino que, no atual ano letivo, se fundiu com a EB1/PE Ponta do Pargo e com a EB1/PE Vasco da Gama Rodrigues, o governante garantiu um contínuo esforço em prol do sucesso dos alunos. «A escola encontra-se num concelho que, infelizmente, tem sofrido grandes constrangimentos do ponto de vista demográfico. Esse é um dos grandes desafios que o sistema educativo enfrentará nos próximos tempos, mas isso não nos coíbe de criarmos as condições para termos melhor e mais educação: melhor porque podemos, a menos, dar mais, e porque podemos criar condições para que todos atinjam o sucesso à sua medida; mais porque, a menos, podemos proporcionar novas experiências, melhores e novas condições», frisou Jorge Carvalho, realçando a boa colaboração com a Autarquia neste contexto.

Num dia especialmente dedicado aos alunos, em que também foi recordado o contributo do Professor Francisco Manuel Santana Barreto no desenvolvimento da freguesia e do concelho, o Secretário Regional destacou a valorização que a escola atribui à família e à comunidade. «Sendo este um espaço onde as nossas crianças procuram adquirir a sua formação, a mesma só atinge patamares de sucesso quando a família e a comunidade também estão envolvidas. Sem esse envolvimento, sem esse apoio das famílias, torna-se mais difícil o papel da escola», perspetivou Jorge Carvalho, elogiando as iniciativas daquele estabelecimento de ensino.

«A escola assume sem complexo, e bem do nosso ponto de vista, premiar o mérito, reconhecer os que, ao longo do ano letivo anterior, se destacaram pelas suas performances. Valorizar o mérito é reconhecer o trabalho, o empenho, a dedicação. Neste caso serão premiados os alunos, são eles a parte visível desse mérito, mas para que atingissem esse patamar tiveram o empenho, a dedicação e o esforço de muitos professores, dos encarregados de educação e de toda a escola», frisou o titular do governo com a pasta da Educação, deixando um desafio aos alunos distinguidos. «Assumam o vosso papel de exemplo, para que outros possam seguir esse caminho e tenhamos, de ano para ano, mais alunos distinguidos.»