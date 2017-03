A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares e os alunos das turmas C e E do 9.º ano têm a honra de convidar V.ª Ex.ª para a inauguração da exposição coletiva “FACES”, que terá lugar no dia 4 de Abril de 2017, pelas 10h30, no Museu Etnográfico da Madeira.

