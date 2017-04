A prática da actividade física é possível no trabalho e foi isto mesmo que o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos e a sua equipa quiseram alertar, ao participarem num evento no âmbito da campanha MOVE NOW – “Suba pelas escadas, a sua saúde agradece” promovida pela Associação Madeira Desporto para Todos, no Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM).

Os representantes da saúde e das entidades parceiras deram o exemplo e subiram os nove andares do HNM pelas escadas. A partir de hoje, em cada lance de escadas do HNM encontram-se inscritas as calorias que se perdem pela sua utilização.

A secretaria regional da Saúde associa-se assim a esta campanha, coordenada pela Associação da Madeira de Desporto para Todos em parceria com a Direção Regional de Juventude e Desporto, Universidade da Madeira, o Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP RAM e a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny para promover o desporto e a atividade física. O mês de Abril será destinado ao tema “Move-te… no trabalho” e pretende potenciar a atividade física e o exercício físico no local de trabalho e assim reduzir comportamentos sedentários.

No mês em que se comemora o dia Mundial da Atividade Física (06 de abril) e o dia Mundial da Saúde (07 de abril) e alinhados com os movimentos internacionais Agita Mundo e Nowwemove, dos quais a AMDpT é parceira é lançada a campanha “Vá pelas escadas, a sua saúde agradece” no Hospital Dr. Nélio Mendonça, como exemplo duma atividade que pode ser feita por todos, quer no local de trabalho, quer noutros locais e que tem adstritos inúmeros benefícios para quem a pratica.