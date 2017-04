SRIAS lança Portal do Terceiro Sector

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais apresentou, no dia 31 de março, o Portal do Terceiro Sector – www.portalterceirosector.org – com o objetivo de “melhorar e, sobretudo, facilitar a comunicação” entre os utentes e as instituições de cariz social da região autónoma.

À margem da apresentação, integrada no programa da II Feira da Economia Social e Solidária, que decorreu até domingo no Centro de Congressos do Casino da Madeira, a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal, apontou como primeiro objectivo fazer com mais instituições se juntem às 59 já associadas no lançamento da página.

“Se juntem ao Portal por forma a facilitar a divulgação dos seus projetos e atividades e, sobretudo, a comunicação entre as próprias instituições”, adiantou Rubina Leal, dando como exemplo o calendário dos eventos das instituições, uma das valências do novo Portal.

“Por vezes os eventos ocorrem na mesma altura, dispersando o público e reduzindo o efeito mobilizador que se pretende”, continuou.

A governante destacou ainda a importância dos Acordos de Parceria entre a Secretaria Regional e as IPSS, ainda que admitindo que as organizações têm procurado aumentar a sua autonomia, em virtude do desenvolvimento e crescimento da denominada ‘economia Social’, objectivo que faz parte do Programa de Governo, “incentivando, promovendo e dinamizando através de iniciativas como a II Feira da Economia Social e Solidária ou o Portal do Terceiro Sector”.