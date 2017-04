Schindler participa na 1ª edição da CONDEXPO

A Schindler irá marcar presença na primeira edição da CONDEXPO – Salão Nacional de Soluções para Condomínios, o maior evento nacional dirigido a proprietários de imóveis, prestadores de serviços, fornecedores e empresas de gestão e administração na área de condomínios, a realizar-se em Lisboa de 7 a 9 de abril.

A feira terá lugar no pavilhão de eventos da CCL (antiga FIL) e vai reunir especialistas e entidades deste setor de atividade.

A CONDEXPO representa uma oportunidade para a Schindler apresentar novos serviços e produtos, promover a sua imagem enquanto líder na comercialização de ascensores e escadas mecânicas em Portugal e estabelecer relações comerciais com actuais e futuros Clientes.

Para além de reunir num só espaço empresas do setor do condomínio, a CONDEXPO tem como principal foco proporcionar benefícios e vantagens comerciais a todos os participantes, assim como dar a oportunidade aos mesmos de negociar com um setor que movimenta anualmente mais de 750 milhões de euros em Portugal.