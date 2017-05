Estudantes vencem o Global Schindler Award 2017

A Schindler anunciou os vencedores do Global Schindler Award 2017, numa cerimónia que se realizou no passado dia 25 de abril em São Paulo. Os vencedores foram três estudantes da Universidade de São Paulo, no Brasil, que irão receber um prémio de 100.000 dólares.

A sétima edição do Global Award Schindler 2017, que teve como objectivo a realocação e mobilidade de um mercado de São Paulo como catalisador para a mudança, já tem vencedores.

O júri de especialistas de renome internacional avaliou o trabalho desenvolvido por estudantes de países do mundo inteiro, como a China, Suíça, Estados Unidos, Eslovénia, entre outros. Os três estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), cujo projeto foi o vencedor da competição, receberão um prémio no valor de 100.000 dólares.

O Global Schindler Award é considerado como um dos concursos do novo design urbano com mais destaque a nível mundial, sendo através desta competição que a Schindler procura aproximar dos futuros arquitetos as cidades do amanhã.