Os 10 destinos em ascensão em Portugal

Ferreira do Zêzere, Odeceixe e Abrantes são as três localidades onde a procura mais cresceu nos últimos dois anos. Estudo realizado pela trivago analisa crescimento percentual do número de pesquisas para os destinos portugueses.

O turismo rural/de natureza é uma tendência crescente entre os turistas portugueses. É esta a principal conclusão do estudo sobre os destinos emergentes em Portugal, realizado pela trivago, com base nos quatro milhões de pesquisas efetuadas diariamente no serviço de comparação de preços.

Conhecido especialmente pelos seus deslumbrantes vales e pela beleza do Lago Azul, o município de Ferreira do Zêzere ocupa o primeiro lugar do ranking – com um aumento de 70% nas pesquisas entre 2015 e 2017 – e é seguido por Odeceixe e Abrantes. Arcos de Valdevez e Arrifana fecham o top 5.

A completar a lista surgem ainda Porto de Mós, Mirandela, Vila Verde, Vila Nova de Foz Côa e Golegã. É, assim, possível observar que Santarém e Faro – com três e dois destinos no ranking, respetivamente – são os distritos que têm verificado o maior aumento da procura, durante os últimos dois anos. Já a nível regional, o destaque vai para Norte e Centro, que contam com quatro e três destinos registados, respetivamente, e, têm, por isso, vindo a ganhar cada vez mais espaço nas preferências dos portugueses.