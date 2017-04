As Conferências do Teatro: Madeira de A a Z voltam ao palco no dia 5 de abril, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A conferência terá como tema central o Dia Mundial da Arte, com a temática da Pintura de Tetos, Dia Mundial da Botânica com a temática Florestas, e por fim o Dia Internacional da Mãe Terra com a temática Geografia Humana.