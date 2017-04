Operação Páscoa entre os dias 13 e 16

A Guarda Nacional Republicana intensifica entre amanhã, dia 13 e até domingo, dia 16, o patrulhamento e a fiscalização rodoviária, com particular incidência nas vias mais críticas da sua zona de ação, com o objetivo de combater a sinistralidade rodoviária, regular o trânsito e garantir o apoio a todos os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança para os locais de origem.

Durante a operação, além das ações de prevenção e apoio aos condutores, os militares da GNR vão estar particularmente atentos à prática das seguintes infrações: Condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas; Falta de habilitação legal para o exercício da condução; Excesso de velocidade; Incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção para crianças; Uso indevido do telemóvel no exercício da condução; Não cumprimento das regras de trânsito (não circulação na via mais a direita, distância de segurança e cedência de passagem, manobras de ultrapassagem, mudança de direção e inversão do sentido de marcha).

Durante a Operação Páscoa 2016 registaram-se: 804 acidentes; Três mortos; 22 feridos graves; 256 feridos leves.