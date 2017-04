GNR previne sobre as novas notas de 50 euros em circulação

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a realizar, em todo o território nacional, diversas ações de sensibilização relativas à entrada em circulação da nova nota de 50 euros, no dia de hoje, 4 de abril.

Tal como as notas da “série europa” de 5, 10, e 20 euros, já em circulação, também a nota de 50 euros apresenta agora um aspeto gráfico renovado e com elementos de segurança melhorados, sendo mais segura e mais difícil de falsificar.

Pode certificar-se de que a nota não é contrafeita, através do método “Tocar, Observar e Inclinar”:

– Tocar: Toque e sinta nas margens esquerda e direita a impressão em relevo;

– Observar: Observe a nota em contra luz e veja um retrato de Europa, os algarismos representativos do valor e o motivo principal, bem como um pequeno recorte em forma de janela;

– Inclinar: Incline a nota e veja o número esmeralda com um efeito luminoso de movimento ascendente e descendente. O holograma apresenta um retrato de Europa e os algarismos representativos do valor da nota.

A introdução da nova nota, é feita de modo gradual e simultâneo em 19 países da zona euro.

Esta nova nota circulará a par da nota antiga, que mantém o seu valor, não sendo necessário proceder à sua troca.

A GNR alerta todos os cidadãos de que não existe ninguém mandatado por qualquer instituição bancária para fazer a recolha das notas de 50 euros antigas e que, caso se deparem com propostas desta índole, deverão entrar em contacto com o posto da GNR mais próximo da sua residência.

O mesmo procedimento deverá ser tido em conta no caso de se deparar com uma nota contrafeita, não se devendo ausentar do local de onde a recebeu até à chegada da GNR.