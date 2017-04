Créditos destinados à habitação e ao carro aumentam em 2017

A percentagem de portugueses com créditos ou cartões de crédito aumentou de 34% para 44% em 2017, revela o estudo de Literacia Financeira realizado pelo Cetelem. Embora as suas finalidades sejam variadas, os créditos à habitação (33%) e os créditos automóvel (20%) são os mais comuns. Para a maior parte dos consumidores (26%), os créditos têm um peso entre 25% a 50% no total do seu orçamento familiar.

Entre as várias finalidades dos créditos detidos pelos consumidores portugueses, surgem ainda os créditos destinados às férias (11%); às despesas com filhos (9%); ao mobiliário (5%); à saúde (2%) e a outras categorias (2%).

Apenas 4% dos consumidores referem que os créditos têm um peso superior a metade do seu orçamento familiar. A maior parte (26%) refere que estes representam entre 25% a 50% do orçamento, enquanto 10% referem que representam menos de 25% do orçamento.

«O aumento dos créditos destinados a habitação ou automóvel, bens que a maioria das pessoas só consegue adquirir recorrendo a um empréstimo, significa que os consumidores se encontram novamente numa posição em que podem regressar ao mercado de compra deste tipo de produtos, algo que se associa à melhoria das condições de vida», observa Leonor Santos, diretora de Compliance e Jurídico do Cetelem.

Este estudo foi desenvolvido em colaboração com a Nielsen, tendo sido realizadas 500 entrevistas por telefone, a indivíduos de Portugal continental e ilhas, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 2017. O erro máximo é de +4.4 para um intervalo de confiança de 95%.