Fornecimento de água interrompido no Monte

A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, quarta-feira, dia 5 de abril, entrará em funcionamento a nova rede de abastecimento de água no Caminho das Tílias, freguesia do Monte, pelo que será necessário interromper o fornecimento entre as 9h e as 18h, no respetivo Caminho e, ainda, no Caminho do Monte (até ao lado de cima da Igreja) e no Caminho de Ferro (Largo da Forca para cima), de modo a fazer a transição da velha rede para a mais recente. A autarquia do Funchal garantiu que a equipa do Departamento de Águas e Saneamento Básico da Autarquia fará todos os possíveis para operacionalizar esta situação com o menor transtorno possível, agradecendo, desde já, a compreensão de todos.

