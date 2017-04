ASAE encerra restaurante remodelado no “Pesadelo na Cozinha”

O restaurante “O Canela”, localizado em Campolide, Lisboa, protagonista de um dos episódios do programa “Pesadelo na Cozinha”, emitido pela TVI, terá sido encerrado pela ASAE por falta de condições, mesmo depois de ter sido alvo de uma remodelação no âmbito do reality show.

O encerramento da superfície “O Canela” terá tido a ver com a falta de higiene, com o facto de haver baratas a circular pelas prateleiras e balcões, e o dono do espaço, alegadamente, usava uma bacia de metal suja, onde caíam os restos de gordura dos canos do esgoto do lava-loiça.

Ljubomir Stanisic chegou a dizer, durante o programa, que se o restaurante fosse visitado pelas autoridades, o proprietário iria “preso”, frisando que era um caso de “ataque à saúde pública”.