ISN promove workshops gratuitos para nadadores-salvadores e surfistas

O Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), com o apoio do Lidl, vai promover três workshops regionais destinados a nadadores-salvadores e surfistas, com o objetivo de os preparar para a época balnear e fora desta, com competências ao nível da assistência a banhistas, técnicas de resgate com embarcações e prancha e suporte básico de vida, entre outras.

​Os eventos vão decorrer de norte a sul do país, nas seguintes datas:

Praia da Rocha – 22 de abrill

Carcavelos – 29 de abril;

Matosinhos – 6 de maio.

Estes workshops são gratuitos, sendo apenas necessária a inscrição,

Cada evento decorrerá durante o período das 10h00 às 17h00, em que os participantes têm oportunidade de participar nos seguintes módulos:

– Evacuações de vítimas em moto 4×4

– Resgate com moto de água

– Resgate com embarcação de pequeno porte

– Aperfeiçoamento de técnicas de resgate com prancha

– Aperfeiçoamento das manobras de Suporte Básico de Vida

– Palestra com Rastreio ao cancro da pele

Os participantes devem levar fato neoprene e equipamento adequado para as ações, sendo que nos final receberão um certificado de participação.