SEF cumpre mandado de busca domiciliária

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) realizou, na passada sexta-feira, uma operação policial na Amadora, onde cumpriu um mandado de busca domiciliária, no âmbito de um processo-crime a correr termos no Tribunal Judicial da Amadora, no qual se investigam crimes de Auxílio à Imigração Ilegal e Lenocínio.

Da operação resultou a constituição de um arguido, a apreensão de documentação, a inquirição de cinco pessoas, a identificação de nove cidadãos estrangeiros e de um cidadão nacional, bem como a notificação para abandono voluntário do país de cinco dos nove cidadãos estrangeiros. A prova recolhida é apta a sustentar a prática dos crimes em investigação. O SEF envolveu nesta operação 12 operacionais.