Cristina Castro Pereira actua no Casino Estoril

Com uma proposta revivalista, Cristina Castro Pereira apresenta-se, na próxima Quinta-Feira, 20 de Abril, a partir das 23 horas, no Casino Estoril para interpretar numerosos êxitos que marcaram diferentes épocas do soul e do rhytm and blues. Com entrada livre, a não perder, no Lounge D.

Cristina Castro Pereira percorre vários hits de diferentes décadas, desde o soul de Aretha Franklin, James Brown ou Joss Stone, ao rhytm and blues de Alicia Keys passando, também, pelos Rolling Stones, Adele, Amy Winehouse, All Green e Tina Turner.

Com um percurso muito versátil, Cristina Castro Pereira é solista do grupo vocal Bah-Dat, dirigido por Francisco D’Orey. É constituído por 14 elementos que se distinguem pela interpretação de musicais como: “Les Misérables”, “Chorus Line”, “Cabaret”, com espectáculos por todo o país e participação em diversos programas de televisão.

Formou a banda de disco sound “Voices” e a banda de blues “Blue Bird”. Foi escolhida para ser a actriz e cantora principal no musical “Fátima”. Participou, também, em vários gingles publicitários e locuções.

Recorde-se que as actuações de Cristina Castro Pereira inserem-se no novo programa de animação musical do Casino Estoril. O amplo espaço do Lounge D acolhe, de Quarta-Feira a Sábado, um versátil cartaz de música ao vivo, que engloba estilos tão distintos como, por exemplo, o fado, o funk, o jazz e ainda vários dj sets. O ambiente festivo prolonga-se até de madrugada. A entrada é livre.