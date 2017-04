“Mountain by the Sea” de Diogo Navarro

Diogo Navarro, um dos pintores de referência na Galeria de Arte do Casino Estoril vai inaugurar uma exposição de Pintura, “Mountain by the Sea”, no próximo dia 22 de Abril, Sábado, às 17h00 horas.

Nuno Lima de Carvalho, director da Galeria de Arte, sublinha, “Mountain by the Sea” é uma exposição marcante na sua carreira, tendo por tema o mar, mas um pedaço de mar muito definido, o mar e praia do Guincho, o Cabo da Roca e a montanha que encerram uma riqueza inimaginável de mistérios que se perdem nos confins do tempo e que se redescobrem nas telas de Diogo Navarro”.

“Os colecionadores e amigos que têm acompanhado a par e passo a carreira de Diogo Navarro, consideram esta exposição fortemente marcante, pela linguagem escolhida, com a apresentação de aguarelas e trabalhos em acrílico que darão luz e vida aos seus trabalhos. Estamos convictos que Diogo Navarro encontra-se no limiar de uma nova série, com futuro, e para durar”, revela Nuno Lima de Carvalho.

A exposição “Mountain by the Sea”, estará patente ao público, todos os dias, de 22 de Abril a 16 de Maio, das 15 às 24 horas.