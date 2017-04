Braga acolhe Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis

A cidade de Braga volta, a partir de hoje e pelo 3ª ano consecutivo, a acolher o FICIS (Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis), iniciativa que reúne líderes de opinião, decisores e os maiores especialistas portugueses e europeus em Smart Cities em torno de um debate e partilha de projetos capazes de potenciar a transformação das cidades portuguesas em cidades inteligentes.

A 3ª edição do FICIS terá lugar no Museu D. Diogo de Sousa, por onde ao longo de 3 dias – 18 a 20 de abril -, além do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, vão passar 10 presidentes de Câmara (Braga, Barcelos, Águeda, Bragança, Guimarães, Famalicão, Coimbra, Viseu, Santo Tirso e Amarante), para apresentar as mais recentes inovações tecnológicas implementadas nos seus municípios e discutir as melhores soluções a adoptar, tendo em vista o futuro sustentável das suas cidades.

“Temos registado um cada vez maior interesse e recetividade de autarcas à temática das Smart Cities. Hoje, temas como o ambiente, a governança e a mobilidade são incontornáveis para a qualidade de vida das pessoas que habitam e visitam as cidades e as autarquias estão cada vez mais despertas para esta realidade e empenhadas na procura de soluções que resolvam situações específicas dos seus municípios”, afirma Ana Fragata, diretora executiva do FICIS 2017.

A mesma responsável revela algumas das soluções que serão apresentadas no decorrer do FICIS 2017 e que poderão, num futuro próximo, ser adotadas por cidades portuguesas.

“Este ano vamos ter a apresentação de soluções de vanguarda na área da energia, na área da mobilidade, com exemplos de sucesso no âmbito de bike sharing e da gestão de tráfego nas cidades, soluções tecnológicas de integração de dados, bem como de eficiência energética, nomeadamente no capítulo da gestão da iluminação”, avança Ana Fragata.

Sob o lema “Fazer Cidade – Placemaking”, o FICIS 2017, onde se espera a presença de 2500 pessoas ao longo dos 3 dias da iniciativa, vai concentrar debates com temas como a sustentabilidade e inovação urbana, a inteligência nas cidades, mobilidade, sáude, energia, economia e governança em destaque.

“O percurso do FICIS permite hoje afirmar que se trata do maior evento nacional de participação gratuita sobre Smart Cities. É fundamental envolver os cidadãos de Braga e de todo o país na discussão sobre o rumo que as nossas cidades vão seguir no futuro, na medida em que os cidadãos devem partilhar das decisões na construção das cidades”, conclui Ana Fragata.

Os paineis de oradores vão contar com o contributo de responsáveis da COTEC, Portugal Telecom, Uber, IBM, Delloite, TUB (Transportes Urbanos de Braga), CaetanoBus, Siemens e EDP Distribuição, estando também assegurada a presença de responsáveis internacionais do INL (Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia), da Schneider Electric e da Philips.