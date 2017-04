2ª Prova do Campeonato Regional de Trial Resistência

Numa organização do Núcleo de Todo Terreno do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz decorreu, no passado dia 9, a segunda prova do Campeonato Regional de Trial Resistência.

Esta prova, onde muito público marcou presença, ficou marcada pelo bom tempo que, apesar disso, não facilitou a vida aos concorrentes, especialmente aos da classe Extreme, que, com um percurso mais exigente e agressivo viram as suas máquinas superar o melhor que podiam os obstáculos existentes.

Na Classe de Promoção, Nuno Berenguer, da Vulcanizadora 25 de Abril foram os vencedores, passando assim para a liderança do campeonato, sendo seguidos pela equipa do Auto Jeitinho, Magno Car Service, Los Compadres e Afimadeira.

Já na Classe Extreme, no meio de muita lama, ASH Team consolidaram a liderança do campeonato com mais uma vitória, tendo a equipa da Auto Palmeira e Axadas Power a ocupar desta forma os lugares mais baixos do pódio desta corrida. Duarte Pinto, navegado do Paulo Cruz, e representando a equipa Alçado Direito/Booster Car Service/Motor Clube da Madeira foram quartos na corrida, garantindo assim o terceiro posto em termos de campeonato regional. As equipas da AutoPrestigio, Prato & Prego, Madventure e Alumibatista/Booster Car Service/Motor Clube da Madeira encerraram por esta ordem a classificação da corrida, pese embora esta ultima equipa, constituída por Carlos Pinto/Sérgio Henriques tenha tido alguns problemas com a caixa de velocidades do seu protótipo de base Nissan e com um potente motor com 5200 centímetros cúbicos a gasolina.

Texto: Nélio Olim /Foto: Milton Nóbrega