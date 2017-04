Matemática celebrada a 12 de junho na UMa

Com o objetivo de explorar a ligação da matemática a outras ciências, o Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia e o Centro de Desenvolvimento Académico da Universidade da Madeira (UMa) organizam, dia 12 de junho, a partir das 9h, o II Workshop Matemática na UMa, com o tema “A Matemática e as Outras Ciências, as Outras Ciências e a Matemática”.

O encontro terá lugar na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, e tem como destinatários professores de todos os graus de ensino e alunos do ensino superior. O Workshop será submetido à validação pela Secretaria Regional de Educação.

A inscrição, com apresentação de comunicação, decorre até 05 de maio e, sem apresentação de comunicação, até 31 de maio.

O Workshop tem um custo de 5€ para a comunidade académica da UMa e de 10€ para participantes externos.