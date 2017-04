Navio da Marinha desembarca em pleno mar viaturas doadas a São Tomé

Durante a manhã de ontem, 19 de abril, o navio reabastecedor da Marinha Portuguesa, NRP Bérrio, realizou uma manobra de desembarque de uma viatura ligeira de combate a incêndios e de uma ambulância, ambas cedidas pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Gouveia ao município de Cantagalo, em São Tomé e Príncipe.

A operação de desembarque, que foi preparada pela Marinha Portuguesa durante as últimas semanas, decorreu em segurança e com sucesso. Para a concretização desta operação foram utilizados meios próprios de elevação de carga da Marinha Portuguesa a bordo do NRP Bérrio e de um batelão e de um rebocador da República de São Tomé e Príncipe.

O navio reabastecedor da Marinha encontra-se atualmente em missão no âmbito da Iniciativa Mar Aberto, tendo fundeado ontem, 18 de abril, na Baía Ana Chaves em São Tomé e Príncipe, para concretizar o desembarque das duas viaturas cedidas pelos bombeiros de Gouveia ao Município de Cantagalo, da República de São Tomé e Príncipe.

A operação em causa decorreu no âmbito da cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe, coincidindo com a visita de S.Exa. o Secretário de Estado da Defesa Nacional, Dr. Marcos Perestrello, a este país da CPLP, que aproveitou o momento para em nome do Estado português doar medicamentos ao hospital da região e às Forças Armadas, bem como diversos livros técnicos.