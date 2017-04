400 pessoas detidas após manifestações contra Maduro.

Fora mais de 400 pessoas detidas pelas autoridades venezuelanas após as manifestações de ontem contra o Presidente Nicolás Maduro.

“Está a aumentar o número de detidos que estamos a registar. São mais de 400 a nível nacional”, anunciou o director da organização não-governamental Foro Penal Venezuelano, Gonzalo Himiob, através da sua conta no Twitter.

Segundo o responsável, foram detidos manifestantes em Caracas e nos estados de Nova Esparta, Táchira, Carabobo, Miranda, Anzoátegui, Bolívar, Arágua, Barinas, Cojedes, Monágas e Zúlia.

Na noite de quarta-feira, segundo as rádios locais, as autoridades terão detido um número indeterminado de pessoas que tomaram as ruas do município Santo António de Los Altos (sul de Caracas), em protesto pela repressão policial contra manifestantes opositores.