Funchal reforça combate à Pobreza e à Exclusão Social

A adesão ao Pacto de Milão pela Câmara Municipal do Funchal foi hoje aprovada por unanimidade na Reunião de Câmara semanal, consoante explicou a Vereadora Madalena Nunes: “esta subscrição implica dar um fio condutor a todo o trabalho que nós já fazemos na Área Social do Município, e a outro que ainda podemos acrescentar, no combate à exclusão social, à pobreza e à fome, e permite fazê-lo sempre com uma visão muito holística, onde intervêm diferentes instrumentos de trabalho, quer sejam da área da Educação (formal, não formal e informal), da empregabilidade, da literacia financeira e de saúde, e as questões próprias do desperdício alimentar, entre outras.”

Madalena Nunes salienta “todo o trabalho que já é feito no Funchal, no sentido de proporcionar ferramentas às pessoas, por exemplo com hortas urbanas e sociais, e ainda o trabalho que é feito na área da educação e da empregabilidade”, destacando os programas de formação e ocupação em contexto de trabalho, que já deram oportunidade a mais de 200 jovens e desempregados, e que são, no seu entender, “todos eles conducentes ao combate à exclusão social e à melhoria da qualidade de vida no concelho, fazendo-o sempre através de uma visão de Direitos Humanos.”

O Pacto de Milão, explica a Vereadora, “reconhece agora ao Funchal este trabalho fundamentado e chegado à população, para que se possa aprofundar a ajuda numa lógica de rede, o que também já fazemos de acordo com a nossa realidade, com as nossas diferentes IPSS, juntas de freguesias e entidades governamentais, num esforço de combate à pobreza que será agora ainda mais sustentado. Somos a única Câmara da Região que decidiu ir por este caminho”, finalizou.