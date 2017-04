Vinte crianças morrem em acidente na África do Sul

Vinte crianças morreram hoje num acidente que envolveu o autocarro em que seguiam depois de o veículo, um “minibus”, ter começado a arder após uma colisão com um camião.

As vítimas do acidente, que aconteceu perto de Gauteng, na África do Sul, são todas crianças do ensino primário.

Segundo o jornal sul-africano Times Live, o acidente ocorreu na estrada que liga Verena, na província de Mpumalanga, e Bronkhorstspruit, na província de Gauteng, cerca de 70 quilómetros a norte de Pretória.

Várias outras crianças foram retiradas do autocarro em chamas por condutores e testemunhas e levadas para vários hospitais na região, algumas depois de serem tratadas no local.