Realiza-se, no próximo dia 28, pelas 17 horas, a inauguração da exposição sobre a guerra colonial “”1961-1974 – Guerra Colonial, eu estive lá..”, contada na primeira pessoa por Severino Castro (Furriel Miliciano de Engenharia, Angola, 15 de janeiro de 1971 a 28 de março de 1973). A inauguração da referida mostra será no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Exposição: "1961-1974 – Guerra Colonial, eu estive lá.."