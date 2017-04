“TEMPO LÍQUIDO” no Centro de Artes Contemporâneas

“TEMPO LÍQUIDO” é a primeira e grande exposição que o ARQUIPÉLAGO – Centro de Artes Contemporâneas dedica à Vídeo Arte, e que estará patente até 30 de julho. A curadora internacional Carolina Grau reúne catorze vídeos de artistas internacionais que refletem distintas décadas da sociedade contemporânea que questionam o tão atual e constante estado de mudança, um “estado líquido”.

É a primeira vez em Portugal que duas coleções privadas da Península Ibérica são expostas em simultâneo: Coleção Maria & Armando Cabral, Lisboa e CAL CEGO. Colección de Arte Contemporáneo, Barcelona.A exposição integra obras icónicas de Bruce Nauman, Doug Aitken, Douglas Gordon, Peter Fischli & David Weiss, assim como de Alicia Framis, André Romão, Cory Arcangel, David Bestué & Marc Vives, Ignacio Uriarte, João Onofre, Muntadas, Nuno Cera, Perejaume e Rui Toscano.

A inauguração contará com a presença dos colecionadores das duas coleções ibéricas selecionadas, e terá DJ Set de Rui Toscano.

Paralelamente, o ARQUIPÉLAGO irá inaugurar um projeto expositivo de Catarina Branco, conceituada artista plástica açoriana, que tem levado os Açores ao mundo. Esta exposição é uma viagem pelo seu percurso artístico desde 2009, que culmina com a mais recente escultura “Dádiva”, criada e produzida em Residência Artística neste Centro de Artes Contemporâneas.

Tendo em conta a nossa “compreensão de que a internacionalização e o local/global são uma constante do mundo contemporâneo”, o ARQUIPÉLAGO – Centro de Artes Contemporâneas com estas duas exposições cumpre, assim, duas das suas grandes missões: por um lado a “colocação dos Açores na senda transatlântica de intercâmbio de pessoas, encontros e culturas”, por outro a internacionalização de artistas açorianos.

A unicidade e exclusividade destes projetos expositivos, a relevância dos artistas e das obras apresentadas, fazem com que estas exposições transcendam o espaço físico onde acontecem, colocando verdadeiramente o ARQUIPÉLAGO dos AÇORES no roteiro do Turismo Cultural da Europa e do mundo.

O ARQUIPÉLAGO – Centro de Artes Contemporâneas está aberto de terça-feira a domingo das 10H00 às 18H00.