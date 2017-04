Portugal volta a marcar presença na Arabian Travel Market

Portugal volta a estar presente na Arabian Travel Market, que decorre até ao dia 28 de Abril, nos Emirados Árabes Unidos, contando este ano com um stand de 150 metros quadrados, o dobro da área com que o país se fez representar no certame do ano passado.

Além do Turismo de Portugal (TP), o stand nacional conta também com a participação da Associação Regional de Promoção Turística do Algarve (ARPT Algarve), bem como de 11 empresas e quatro startups, ao abrigo do Projecto de Internacionalização de startups.

“O Turismo de Portugal está fortemente empenhado em chegar aos principais “players” do Médio Oriente, através de uma abordagem global que permita conhecer o destino Portugal (canais de distribuição, produto, serviços) e estimular também a criação de uma sólida cultura de empreendedorismo e inovação no sector. É, aliás, essa a perspectiva deste Programa de Internacionalização de Startups”, aponta Luís Araújo, presidente do TP.

Recorde-se que o TP começou a participar nos certames internacionais conjuntamente com empresas e startups em 2015, registando, a cada ano, um “aumento das inscrições das empresas portuguesas”, refere o instituto em nota à imprensa.

No que diz respeito ao Projeto de Internacionalização de startups, o objetivo passa por reforçar nos mercados internacionais o potencial que Portugal detém na perspetiva de estímulo e apoio ao surgimento deste tipo de empresas, de forma a dinamizar a inovação e o empreendedorismo.

A Arabia Travel Market é um dos principais certames dedicados ao turismo na região do Médio Oriente, decorrendo no Dubai International Convention and Exhibition Centre (DICEC), no Dubai, Emirados Árabes Unidos.