Suspeito de atropelar adepto italiano entregou-se à PJ

O suspeito de atropelar mortalmente um adepto italiano, Marco Ficini, de 41 anos, nas imediações do Estádio da Luz, na madrugada do passado sábado, entregou-se hoje nas instalações da Polícia Judiciária, em Lisboa, acompanhado pelo advogado. Segundo a SIC Notícias, o suspeito tem cerca de 30 anos e pertence à claque benfiquista dos «No Name Boys».

Na terça-feira, a Polícia Judiciária apreendeu o automóvel que terá sido utilizado para atropelar Marco Ficini. O veículo, um Renault Clio, foi encontrado na zona dos Moinhos da Funcheira, na Amadora. Tinha sido identificado através das imagens de videovigilância do sistema de segurança do Estádio da Luz, que o Benfica forneceu às autoridades.

A Procuradoria-Geral da República abriu entretanto um inquérito à morte provocada pelo atropelamento, ocorrido na Avenida Machado Santos, junto à rotunda sul do Estádio da Luz, durante confrontos entre adeptos do Sporting e do Benfica, horas antes de um jogo entre os dois clubes para a 30.ª jornada da I Liga, realizado no Estádio José Alvalade.

O homem era adepto do clube italiano Fiorentina e do Sporting.