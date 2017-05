Autoridade Marítima Nacional aconselha precaução nas praias

A previsão meteorológica de temperaturas amenas ou elevadas pode indicar condições favoráveis à prática balnear.

No entanto, a Autoridade Marítima Nacional aconselha todos aqueles que frequentem as praias, a adotarem uma cultura de segurança e de prevenção ativa, redobrando os cuidados junto à linha de água.

Relembra-se que apenas nas áreas onde os concessionários já iniciaram a sua atividade é que existe obrigatoriedade da presença de nadadores salvadores, encontrando-se por isso a maioria das praias, a nível nacional, sem vigilância e sinalização.

Reforça-se, igualmente, que a obrigatoriedade referida é objeto de fiscalização pela Policia Maritima e que a lei está a ser cumprida.

Os recentes acidentes dos últimos dias não estão diretamente relacionados com a época balnear, mas têm que ver com o facto das praias não estarem ainda estabilizadas do ponto de vista físico e morfológico, o que conjugado com as características da ondulação, resultam em perigos que não são visíveis nem podem ser antecipados, i.e.:

a ondulação constante e forte dos quadrantes de oeste impede ainda a reposição de areia para as condições normais da época de Verão, criando fundões junto à linha de água;

os perfis de gradiente (declive) das praias ainda não estão suavizados, existindo condições mais favoráveis para se formarem agueiros e correntes marítimas mais fortes junto à praia;

a temperatura da agua do mar é ainda baixa pelo que potencia o choque térmico;

Assim, existindo ainda estes fenómenos de perigo, que não são visíveis nem podem ser antecipados, alertam-se as pessoas que devem proteger-se e acima de tudo evitar comportamentos de risco, não se aproximando da água ou caminhar na areia molhada.

Para sua segurança, a Autoridade Marítima Nacional alerta para o cumprimento das regras de segurança, devendo ser mantida, permanentemente, uma atitude preventiva junto à linha de costa.