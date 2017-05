Vencedores do Yorn Dancers vão atuar no Rock in Rio-Lisboa 2018

A Yorn e a Jazzy Dance Studios apresentaram, na passada quinta-feira, o Yorn Dancers #SchoolEdition, um campeonato de dança interescolar de âmbito nacional que vem desafiar os alunos portugueses a formarem equipas (crews) para conquistar o título de Best School Dancers, ganhando assim a oportunidade de atuar no maior evento nacional de entretenimento e música: o Rock in Rio-Lisboa 2018.

Com o apoio da Better World (Rock in Rio) e da Câmara Municipal de Lisboa, que se junta a esta iniciativa no âmbito da candidatura a Capital Europeia do Desporto 2021, o campeonato que vai colocar as escolas do país inteiro a dançar arranca em setembro e vai viver, sobretudo, no Youtube da Yorn. As inscrições são feitas através do envio de um vídeo por e-mail, que será depois publicado no YouTube da Yorn e sujeito a votações por parte do público e do júri, composto pelos cantores David Carreira e Da Chick e pelos dançarinos Diana Matos (recentemente nos holofotes por ter subido ao palco da cerimónia dos Óscares com Justin Timberlake) e Fábio Jorge (rosto familiar de todos os que passaram pelo Yorn Bundalicious no Rock in Rio-Lisboa).

Segue-se um processo de eliminatórias e, em abril de 2018, no Dia Mundial da Dança, apura-se a crew vencedora num grande evento ao vivo. Além de poderem atuar no Rock in Rio-Lisboa 2018, os vencedores da primeira edição do Yorn Dancers vão, ainda, ganhar seis meses de formação intensiva na Jazzy Dance Studios e bilhetes para o festival no Parque da Bela Vista, em Lisboa.