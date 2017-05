Museu de Angra do Heroísmo promove oficina de gravura com Luís Brum

A Direção Regional da Cultura, através do Museu de Angra do Heroísmo, promove este sábado, 6 de maio, entre as 14h00 e as 17h30, a realização de uma oficina de gravura orientada pelo artista plástico Luís Brum.

O trabalho da terra, os ciclos lunares e a passagem das estações dão o mote a esta atividade, que está integrada no programa de dinamização da exposição “Almanaque do Camponez – 100 anos”, patente na Sala do Capítulo até 3 de setembro.

Nesta exposição, os equipamentos de impressão, como prelos mecânicos a pedal e à mão, móveis de gavetas com tipos de chumbo, tabuleiros, restos de composição, gravuras, matrizes e outro tipo de material caraterístico de uma tipografia de base manual, servem de enquadramento explicativo a algumas dezenas de almanaques, que mostram a variedade de temas que constam destas publicações.

Paralelamente, recorda-se a figura de Manuel Joaquim de Andrade, fundador do Almanaque e animador da Livraria Editora Andrade, responsável por inúmeros títulos que, durante a primeira metade do século passado, fizeram com que fosse a principal e mais ativa casa editorial açoriana.

A frequência desta oficina de gravura é gratuita, mas está limitada a oito participantes, a partir dos 15 anos.As inscrições podem ser feitas através do email museu.angra.agenda@zores.gov.pt.