CTT distinguidos nas categorias Igualdade de Género e Gestão de Seniores

Os CTT foram novamente distinguidos como a empresa com a melhor política na otimização dos colaboradores mais seniores e como a empresa que mais promove e defende a igualdade de género, nos Prémios Human Resources 2016. Estes prémios reforçam o empenho da empresa para com os seus colaboradores, nomeadamente na gestão dos seus recursos humanos e na constante preocupação com o tema da igualdade de género.

Os CTT são fundadores do Fórum Empresas para a Igualdade de Género, aderiram à Campanha Nacional de Conciliação da Vida Profissional e Familiar, subscreveram o “Apelo à Natalidade” e foram uma das 13 empresas que firmaram com o Governo um objetivo para ter 30% de mulheres no Conselho de Administração, até 2018. Nesta matéria, o peso do género feminino no Conselho de Administração dos CTT ascende já a 31%.

Ainda nos CTT, 33% dos empregados são mulheres, ocupando 41% dos cargos de chefia, uma situação de sobre-representação invulgar no país. No ano passado, os CTT renovaram a adesão ao IGEN – Fórum Empresas para a Igualdade, assumindo compromissos em matéria de igualdade, não discriminação, parentalidade e outros.

A revista Human Resources Portugal é uma multipublicação de referência nas áreas de Recursos Humanos, Marketing e Comunicação e distingue as melhores empresas em Portugal em “Gestão de Pessoas”.

Os vencedores foram apurados através de uma votação pública online em que participaram 21.480 pessoas. A lista das empresas nomeadas foi feita pela equipa editorial e pelo painel de Conselheiros da Human Resources Portugal, que tiveram em conta estudos publicados nos últimos dois anos sobre clima, satisfação, reputação, liderança, sustentabilidade, responsabilidade social, entre outros.

Para Miguel Salema Garção, Diretor de Marca e Comunicação dos CTT: “É com muito orgulho que vemos mais uma vez os CTT serem reconhecidos com os prémios Human Resources. O facto destas distinções serem votadas pelo público em geral trazem ao grupo um sentimento de valorização pelo trabalho diário de excelência, levado a cabo por todos os nossos colaboradores, embaixadores da marca CTT.”