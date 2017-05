Museu da Horta promove exposição e oficina sobre a primeira travessia aérea do Atlântico Norte

A Direção Regional da Cultura, através do Museu da Horta, promove, entre 15 e 21 de maio, a realização de visitas acompanhadas à exposição alusiva à primeira travessia aérea do Atlântico Norte, a que se segue a participação numa oficina de expressão plástica alusiva ao tema.

Esta atividade será dirigida, entre 15 e 19 de maio, a turmas do pré-escolar, do 1.º e do 2.º ciclo, estando aberta nos dias 20 e 21 a todos os interessados, para visitas individuais ou em grupo. O Museu da Horta pretende, com esta iniciativa, recordar a passagem do hidroavião NC-4 pelo arquipélago.

O hidroavião amarou na baía da Horta a 17 de maio de 1919, comandado pelo tenente Albert Read, prosseguindo depois viagem nos dias seguintes, concluindo a primeira travessia aérea do Atlântico Norte.

Nesta visita acompanhada à exposição, numa recriação histórica, será o próprio Comandante Read a ‘receber e explicar’ aos visitantes todos os pormenores da viagem.

A exposição é composta por imagens fotográficas, documentação impressa e equipamento aeronáutico, destacando-se a apresentação de um modelo do hidroavião à escala de 1:8, projetado por Fernando Manuel Menezes Teixeira. Seguidamente, será realizada uma pequena oficina de expressão plástica, cujo grau de dificuldade será adaptado à idade dos participantes.

Os interessados podem efetuar as marcações na receção do Museu da Horta, através do endereço eletrónico margarida.ma.barreto@azores. gov.pt ou do telefone 292 202 573.