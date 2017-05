Foram inauguradas, na segunda-feira, as novas instalações da Volvo no Parque Empresarial da Cancela.

A cerimónia, que contou com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, ficou marcada por um incidente, motivado por um problema de saúde do sócio-gerente Miguel Tavares, que teve de ser socorrido.