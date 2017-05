Realizou-se no passado fim de semana, o Torneio de Padel Aniversário do Ludens Clube Machico, na variante de Pares Masculinos. A prova foi organizada pelo Ludens Clube Machico, tendo os jogos sido realizados no campo de padel do clube localizado junto ao Mercado Antigo de Machico. A prova contou com a participação de 28 atletas.

Os resultados verificados foram:

Meias finais – António Maia/Jean Louis Renaud (CD Nacional) venceram Marco Fernandes/Marco Jardim (Ferraz TCF/Ludens CM) – 67(6) 76(3) [10-6].

João Serrão/Roberto Gomes (CD Nacional) venceram Elder Sousa/Hugo Gouveia (Ludens CM) – desistência por lesão.

Final – António Maia/Jean Louis Renaud (CD Nacional) venceram João Serrão/Roberto Gomes (CD Nacional) – 63 75.