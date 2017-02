Árvores compradas nas Lojas CTT vão florestar a Ilha da Madeira

Foram 5.300 as árvores adquiridas em 2016 pelos portugueses aos balcões dos CTT. Na sua terceira edição, a campanha “Uma Árvore pela Floresta” bateu todos os recordes de vendas, estando prevista a plantação das 5.300 plantas autóctones em Fevereiro na Serra do Alvão e, em data a designar, no Funchal.

Com o objetivo de florestar com espécies autóctones nas zonas do nosso País mais afectadas pelos incêndios, nesta edição, a Quercus e os CTT escolheram o Castanheiro (Castanea sativa) para o desenho dos Kits “Uma Árvore pela Floresta”.

Dado o enorme sucesso da iniciativa, a venda de kits prolongou-se até 15 de Dezembro em 320 lojas dos CTT, o que permitiu juntar mais cerca de 1.000 árvores às plantações que irão decorrer este ano.

Com as vendas desta edição, o número de árvores autóctones plantadas em regiões onde o problema dos incêndios florestais mais se tem sentido, irá ultrapassar as 11 mil. Peneda Gerês, Serra da Estrela, e agora, Funchal e Serra do Alvão foram os locais escolhidos até este momento para o efeito.

Em ambas as iniciativas será organizada uma ação de voluntariado para reflorestação, destinada aos apoiantes que registaram as suas árvores no website do projeto disponível em http://umaarvorepelafloresta.. As duas ações estão abertas à participação de voluntários, sujeitas a inscrição prévia em criarbosques@quercus.pt.

Já no próximo dia 18 de fevereiro, às 10:00, será efetuada uma atividade de sementeira no sítio da Casa Velha, Santo da Serra, Quatro Estradas na Subida para o Poiso. Irá contar com a preciosa ajuda do Instituto das Florestas e da Conservação e da Natureza e dos Vigilantes da Natureza.

Na Serra do Alvão as plantações realizar-se-ão nos dias 17 e 18 de março e contam também com o apoio do ICNF.

Em 2017 a campanha “Uma Árvore pela Floresta” estará de volta, com um novo kit alusivo a uma nova espécie autóctone, e com o mesmo objectivo de ajudar as regiões e as populações mais afectadas pelos incêndios.

O projecto “Uma Árvore pela Floresta” ganhou o prémio Green Project Awards 2015 na categoria Iniciativa de Mobilização e foi vencedor, em 2016, do prémio de Ambiente da PostEurop, uma organização afiliada das Nações Unidas, que reúne 52 operadores postais europeus.