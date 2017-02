Homem recebeu prémio por engano

João Lopes, de Guimarães, recebeu a notícia em directo. Tinha ganho um prémio de 25 mil euros, através de um concurso de chamadas de valor acrescentado, num programa da TVI. Três dias depois, recebeu novo telefonema, informando-o que tinha havido na marcação do número de telefone.

O caso, relatado no JN, passou-se no programa “Somos Portugal”, no início de Fevereiro. O homem nem estava inscrito no concurso. Segundo a TVI, aquele tipo de lapso nunca tinha acontecido nos últimos seis anos.